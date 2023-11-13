شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تطور قطاع الطيران العالمي يرتبط بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نمو دبي، وتفوقّها ارتبط بالطيران، ونموّ قطاع الطيران العالمي، وتطوره يرتبط اليوم، بدبي.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تستضيف الدولة أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم... معرض دبي للطيران بمشاركة 148 دولة وأكثر من 1400 جهة تعرض أهم منتجاتها في مجال الطيران والدفاع والفضاء. صفقات المعرض في دورته السابقة تجاوزت 74 مليار دولار.. وتوقعاتنا بنمو أكبر هذا العام بإذن الله».

وتابع سموه: «نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران.. ونمو قطاع الطيران العالمي وتطوره يرتبط اليوم بدبي.. وستبقى دولة الإمارات ملتقى لأهم الفرص الاستثمارية العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية».

وتنطلق الدورة ال 18 من معرض دبي للطيران،

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، في موقع إقامة المعرض الدائم بمطار دبي ورلد سنترال، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين، لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها.

ويتوقع مراقبون أن تعلن شركات الطيران الإماراتية والأجنبية، على حد سواء، عن طلبيات وصفقات كبرى تترقبها شركتا «بوينغ» و«إيرباص»، ومصنّعو المحركات، ومقدمو الخدمات المرتبطة بالقطاع، مع تزايد المنافسة بين المُصنّعَين الرئيسيّين، الأمريكي والأوروبي، على اقتناص صفقات طائرات جديدة في معرض دبي للطيران لعام 2023، الذي يعد منصة مهمة لتوقيع اتفاقيات الشراء.

وعلى صعيد الصفقات التجارية، توقع أحد المراقبين أن تشهد النسخة الثامنة عشرة من المعرض، «مفاجأة» في حجم الصفقات، ونوعها، فيما تعرض شركات منتجات للمرة الأولى في هذا المعرض على الصعيدين، التجاري والدفاعي، ومن المتوقع أن تشمل الطلبيات الجديدة طائرات ضمن طرز أبرزها «777 إكس» المرتقبة، وطائرات «A350»، إلى جانب طائرة «737 ماكس» ذات الممر الواحد، المفضلة لدى العديد من شركات الطيران.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، نمواً لافتاً، عاماً تلو الآخر، لا سيما مع النجاح اللافت لدورة 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 271 مليار درهم، واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر، بزيادة نحو 50 % في عدد الزوار، بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.