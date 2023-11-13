شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مفاجئ بإمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

وأعلنت الشركة في بيان مساء الأحد، أن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل في إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج.

وتوقعت أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

محطات توليد الكهرباء

وأفادت الشركة باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العمالقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي "نحو 15.8 مليار دولار أمريكي".