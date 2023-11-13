الاقتصاد

تعرف على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

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القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية..

 

    * استخراج ترخيص شركة سياحة.  

    * استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.

    * تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

    * بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

    * استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

    * إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

    * إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

    * تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

    * تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

    * الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

    * تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

    * تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

    * الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

    * الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

    * استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.

    * تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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