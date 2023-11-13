شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر
* استخراج ترخيص شركة سياحة.
* استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.
* تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.
* بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.
* استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.
* إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.
* إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.
* تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.
* تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.
* الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.
* تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.
* تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.
* الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.
* الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.
* استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.
* تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز