شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات نستعرضها في السطور التالية.. * استخراج ترخيص شركة سياحة. * استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة. * تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع. * بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع. * استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع. * إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع. * إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع. * تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر. * تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة. * الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية. * تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية. * تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة. * الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة. * الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة. * استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة. * تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.

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