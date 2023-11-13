شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين لجاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول العمل بالتوازى لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة و التوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك وخلال الأسبوع الماضى شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو "، حيث أقرت الجمعية العامة للشركة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع،وتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثانى أكسيد الكربون الى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعى .

وتضمنت أهم التعديلات الخاصة بمواد النظام الاساسى للشركة الآتى..

1-تشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

2-إضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشأت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين .

3-وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .