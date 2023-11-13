شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيارات النقل الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء من بينها 18سيارة نقل موديل 2020 و73 سيارة نقل موديل 2021 و276موديل 2022 و 401 سيارة نقل موديل 2023 و 763 سيارة موديل 2024 .

أما سيارات النقل من حيث نوع الوقود فقد أوضح التقرير أنها سجلت ترخيص وتأمين حوالي 1207 سيارات من بينها 19سيارة نقل موديل 2020 و52 سيارة نقل موديل 2021 و203موديل 2022 و 358سيارة نقل موديل 2023 و 575 سيارة موديل 2024 .