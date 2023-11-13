الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا

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رويترز - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وارتفع 0.77% إلى 32818.15 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 2350.44 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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