شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وارتفع 0.77% إلى 32818.15 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 2350.44 نقطة.