شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وارتفع 0.77% إلى 32818.15 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 2350.44 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، وارتفع 0.77% إلى 32818.15 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59% إلى 2350.44 نقطة.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية