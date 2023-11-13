شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الفوسفات خلال خمس سنوات تصل 5 مليارات جنيه.. اعرف التفاصيل بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات مصر من الفوسفات خلال آخر 5 سنوات نحو 5 مليارات جنيه تقريبا من شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلى.

ونجحت الشركة التي يقودها أبو المجد مفتاح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في تحقيق صادرات العام المالى 2022-2023 بلغت نحو 1.913 مليار جنيه مقارنة ب 1.687 مليار جنيه مبيعات محلية خلال نفس العام .

وبحسب البيانات المالية للشركة فقد بلغت صادرات العام المالى 2021-2022 نحو 1.110 مليار جنيه مقابل مبيعات محلية بلغت 1.045 مليار جنيه .

كما بلغت صادرات الفوسفات خلال العام المالى 2020-2021 نحو 732 مليون جنيه مقارنة بمبيعات محلية بلغت 602 مليون جنيه .

واظهرت البيانات المالية للشركة انه تم تصدير فوسفات بقيمة 538 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 ، مقارنة بمبييسعات محلية بلغت 450 مليون جنيه .

وأخيرا أظهرت البيانات المالية انه تم تصدير فوسفات بقيمة 606 ملايين جنيه خلال العام المالى 2018-2019 مقارنة بمبيعات محلية بلغت 753 مليون جنيه .

جدير بالذكر أن الجمعية العامة لشركة النصر للتعدين ، التى عقدت مؤخرا جددت الثقة في المحاسب أبوالمجد مفتاح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لمدة 3 سنوات و اعتمدت نتائج الأعمال وتوزيع الأرباح على العاملين، كما كشفت البيانات المالية للشركة أن إيرادات الشركة خلال العام المالى 2022-2023 بلغت نحو 3.6 مليار جنيه ،مقابل 2.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022.