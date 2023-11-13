شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الوطني يؤكد نجاح جهود تعزيز استدامة العاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد تقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) عن استدامة المواطنين في القطاع الخاص، نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظرًا إلى ما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة إلى التدريب والتطوير المستمرين، مدفوعًا ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.

وصدر تقرير المرصد مفصلًا من السجلات الرسمية، استعرض خلاله بالتفصيل أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم، ولمدة تزيد على 20 عامًا.

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ارتفاع استدامة المواطنين

كما أظهر التقرير ارتفاعًا ملموسًا في استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المستمرين أكثر من عشرين عامًا 123 ألف مواطن، كما ارتفع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم، ما يشير إلى تحسن بقائهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.

ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلًا لاتجاهات قطاع العمل، ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، إذ أصدر مؤخرًا تقريرًا مفصلًا عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص، أوضح ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.