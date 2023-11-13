شكرا لقرائتكم خبر عن 1,67 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد» بنمو 162% في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي»، («أدنوك للإمداد») عن نتائج استثنائية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 1,67 مليار درهم (455 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.23 درهم (0.06 دولار) للسهم الواحد، وهو يُمثل زيادة سنوية بنسبة 162% مقارنة بصافي الربح البالغ 635 مليون درهم (173 مليون دولار) المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وسجلت «أدنوك للإمداد» إيرادات بلغت 7,07 مليار درهم (1,92 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,33 مليار درهم (635 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 124% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بمساهمة كبيرة من جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى ارتفاع في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 نقطة مئوية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي بزيادة بلغت 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتستند هذه النتائج القوية إلى الأداء العالي لأسواق الشحن البحري ومنصات الإسناد البحرية، بالإضافة إلى التحسينات المستهدفة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

كما ارتفعت إيرادات «أدنوك للإمداد» في الربع الثالث بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 2,57 مليار درهم (702 مليون دولار) مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة. وارتفعت هذه الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتبلغ 801 مليون درهم (218 مليون دولار) في الربع الثالث. وحقق صافي الربح نمواً بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 544 مليون درهم (148 مليون دولار).

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «يسرنا الإعلان عن تحقيق المزيد من النتائج المتميزة حيث واصلت أدنوك للإمداد والخدمات تعزيز مسار التوسع والتقدم في إطار استراتيجيتها الذكية للنمو. ويساهم هذا الأداء القوي إلى جانب النتائج الإيجابية في التدفقات النقدية في تعزيز قدراتنا على مواصلة تمويل برنامجنا الاستثماري التحويلي وترسيخ التزامنا بتوفير قيمة مجزية لمساهمينا مقابل دعمهم المتواصل لنا وثقتهم الكبيرة في الشركة. نمضي قدماً نحو المستقبل، كما نُواصل السعي إلى إيجاد فرص نمو مواتية وفقاً لأولويات ومعايير الاستدامة لدينا، وذلك بهدف تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.»

الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 4,35 مليار درهم (1,18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 108% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالاستحواذ الناجح على شركة زاخر مارين انترناشونال، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة. كما سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1,36 مليار درهم (371 مليون دولار)، بزيادة قدرها 320% على أساس سنوي. وبلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31%، مقارنة بنسبة 16% في الفترة نفسها من عام 2022.

حقق قطاع الشحن البحري إيرادات بلغت 2,23 مليار درهم (608 مليون دولار)، بزيادة طفيفة قدرها 1% على أساس سنوي. كما سجل قطاع الشحن أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 878 مليون درهم (239 مليون دولار) بزيادة قدره %30 على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 39% مقارنة بنسبة 30% في الفترة نفسها من عام.2022 وتستند هذه الزيادة إلى معدلات التأجير الجيدة لناقلات النفط والغاز.

من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 492 مليون درهم (134 مليون دولار). وحقق قطاع الخدمات البحرية أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 99 مليون درهم (27 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.

تواصل أدنوك للإمداد والخدمات بشكل إيجابي تطوير استراتيجيتها الذكية للنمو والتوسّع. وخلال الربع الثالث من عام 2023، استلمت الشركة ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة، وتتضمن هذه المنصات ست منصات تملكها الشركة بالإضافة إلى منصتين جديدتين قيد التشغيل. وبإضافة هذه المنصات يرتفع عدد المنصات التي تملكها وتشغلها أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 25% من 31 إلى 39 منصة. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركة ومكانتها كشركة مالكة ومُشغلة لأكبر أسطول منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة في العالم. كما استلمت الشركة ناقلتي نفط خام عملاقة تعملان بمحرك ثنائي الوقود ليصل عدد ناقلات النفط العملاقة المستلمة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ثلاث ناقلات. وتجدر الإشارة إلى عمل هذا النوع من المحركات بالغاز الطبيعي المسال والذي يعتبر وقوداً انتقالياً، بهدف تحقيق طموح»مجموعة أدنوك«للحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن المقرر استلام الناقلة الرابعة لتنضم إلى أسطول الشركة في وقت لاحق من هذا العام.

بعد نجاح إدراج أسهم أدنوك للإمداد والخدمات في يونيو 2023، وافق مجلس الإدارة في شهر أكتوبر الماضي على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من عام 2023، أي ما يعادل 3.2 فلس للسهم الواحد. ويؤكد هذا القرار على التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية لمساهميها.

نظرة مستقبلية

تؤكد الشركة التزامها بالأهداف المتوسطة المدى التالية:

* الإيرادات الموحدة: نستهدف تحقيق نمو متوسط ​​إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط.

* الأرباح الموحدة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: نهدف إلى هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% كحد أدنى في 2023. وعلى المدى المتوسط، نستهدف متوسط نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بهدف تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقدر بحوالي 35%.

* هيكل رأس المال: نسعى إلى موازنة الدين والأرباح على أساس معادلة X2.5- 2.0 /قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وذلك على المدى المتوسط..