شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب «تاكسي دبي» 21 نوفمبر على 25% من راس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع، الإثنين، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي. وستتم إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً ("المساهم البائع") ويتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه).

بدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر

يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج و بدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023



هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم إماراتي.

بعد استكمال الطرح و ابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم إماراتي عن الربع الرابع من عام 2023.

وفي النسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.

كذلك، تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.