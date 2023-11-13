شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد مخاوف تقلص الطلب يدفع النفط نحو التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم الجمعة، بعد تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثر سلبًا على معنويات السوق.

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 71 سنتًا أو 0.87% إلى 80.72 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 68 سنتًا أو 0.88% إلى 76.49 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.

ثالث خسائر أسبوعية

وصعدت الأسعار بنحو 2% يوم الجمعة، لكنها انخفضت بقرابة 4% خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.