شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 113 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بضخ 113 مليار يوان (15.74مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 203 مليارات يوان وفقا لنفس الآلية.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني ارتفاع بسيطا أمام الدولار في تعاملات اليوم وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 7.1769 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 2 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة وكان 7.1771 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.