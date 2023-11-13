شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد»: استئناف العمل في أستراليا بعد اختراق إلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «دي بي ورلد» أستراليا (موانئ دبي العالمية) الاثنين إنها استأنفت العمليات في جميع منشآتها بعد حادث اختراق إلكتروني اضطرها إلى تعليق العمليات لمدة ثلاثة أيام.

وعطل الاختراق عمليات الشركة التي تدير نحو 40 بالمئة من البضائع التي تتدفق من وإلى البلاد، كما أوقف العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل في أستراليا الغربية منذ يوم الجمعة.

وذكرت الشركة المملوكة لشركة «دي بي ورلد»، ومقرها دبي، في بيان «تم استئناف العمليات في موانئ الشركة في أنحاء أستراليا في التاسعة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في أعقاب اختبارات ناجحة لأنظمة أساسية أثناء الليل».

وتتوقع «دي بي ورلد» نقل نحو خمسة آلاف حاوية من أربع محطات للحاويات في أستراليا أثناء الليل، على الرغم من أن التحقيق الجاري والتدابير المتخذة لحماية شبكاتها قد تؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الشركة «هذا جزء من عملية تحقيق واستئناف العمليات اللوجيستية الطبيعية على هذا النطاق».

وبعد اكتشاف الاختراق يوم الجمعة، قامت «دي بي ورلد»، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات في قطاع الشحن والتفريغ في أستراليا، بقطع الإنترنت، مما أثر بشكل كبير على حركة الشحن.

وشهدت أستراليا زيادة في الاختراقات الإلكترونية منذ أواخر العام الماضي، مما دفع الحكومة في فبراير/ شباط إلى تعديل القواعد وإنشاء وكالة للمساعدة في تنسيق التعامل مع الاختراقات.

ويأتي الاختراق في الوقت الذي أعلنت الحكومة اليوم الاثنين بعض تفاصيل قوانين مقترحة للأمن الإلكتروني.

(رويترز)