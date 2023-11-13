شكرا لقرائتكم خبر عن 802.7 مليون درهم أرباح «سالك» في 9 شهور.. وقفزة 14% في الإيرادات الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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سجلت شركة سالك صافي أرباح بقيمة 802.7 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 1.038 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5% إلى 254.7 مليون درهم مقابل 241.93 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت «سالك» إيرادات قوية في الربع الثالث بلغت 509 ملايين درهم بنسبة نمو 14.2%.