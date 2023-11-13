شكرا لقرائتكم خبر عن بيع عقار قيد الإنشاء بـ 143 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت تعاملات السوق العقاري في دبي بيع شقة سكنية بقيمة 143 مليون درهم ضمن منطقة جزيرة 2، وتبلغ مساحتها 11,654 قدم مربع، حسب بيانات «دبي ريست».

تجاوزت القيمة الاجمالية لمبيعات عقارات دبي خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين حاجز المليار درهم نتجت عن 156 تصرف.

وجاءت نخلة جبل علي في المركز الاول من حيث قيمة المبيعات بواقع 240 مليون وهم، ثم معيصم الثانية ثانيا بنحو 235 مليون درهم.