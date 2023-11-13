شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تقترب من إبرام صفقة 90 طائرة بوينج 777 إكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة طيران الإمارات تعتزم طلب 90 طائرة بوينج 777إكس خلال معرض دبي للطيران هذا الأسبوع. وأحجمت شركتا طيران الإمارات وبوينج عن التعليق.

وتستعد شركات الطيران في الشرق الأوسط لطلب طائرات للرحلات الطويلة بعشرات المليارات من الدولارات عند افتتاح معرض دبي للطيران، الاثنين، مع تجديد طيران الإمارات ثقتها في الطائرة بوينج 777إكس بينما تواجه منافسة جديدة من منافسين مثل الخطوط الجوية التركية.

وقالت مصادر بقطاع الطيران من المتوقع أن تضع طيران الإمارات وفلاي دبي المضيفتين بصمتهما مبكرا على ثاني أكبر حدث في مجال الطيران في العالم على الرغم من المخاوف إزاء تباطؤ قطاع السفر ذي الأهمية الاقتصادية بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن يشمل ذلك طلب العشرات من الطائرات بوينج 777إكس على الرغم من استمرار عدم اليقين إزاء موعد تسليم الطائرة ذات المحركين الأكبر في العالم، والذي من المتوقع الآن أن يكون في عام 2025، أي بعد تأخير لمدة خمس سنوات. وتقول بوينج إن موعد التسليم وفق المعلن.

وأعلنت طيران الإمارات أنها تدرس شراء دفعة جديدة من الطائرات 777إكس المحدثة، بالإضافة إلى طائرات إيرباص إيه350 وبوينج 787 الأصغر حجما. والشركة هي أكبر مستخدم في العالم للطائرات عريضة البدن، ومنها إيرباص إيه380 والجيل الحالي من الطائرات بوينج 777. ومن غير المرجح بشكل كبير حتى الآن أن يتم عرض الطائرة 787.

وقالت مصادر إن من المقرر أن تطلب فلاي دبي، التي تستخدم الطائرات بوينج 737 ماكس ضيقة البدن، المزيد من الطائرات في هذه الفئة.

وامتنعت طيران الإمارات وإيرباص وبوينج عن التعليق.

ويقدر مسؤولو القطاع أن شركات الطيران حول العالم تتفاوض خلف الكواليس لشراء عدد يتراوح بين 700 و800 طائرة جديدة، منها عدد يتراوح بين 200 و300 من أكبر الطائرات في العالم بينما تسعى لاستئناف خططها تجديد أساطيلها التي تأجلت خلال فترة جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يحدد وضع المفاوضات وحجم المنافسة عدد الصفقات التي سيجري إتمامها خلال معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني.

وتواجه شركات الطيران الخليجية دائرة آخذة في الاتساع من المنافسة.

وظهرت الخطوط الجوية التركية على جدول المشاركين في معرض دبي للطيران أمس السبت. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشركة تجري محادثات لشراء ما يصل إلى 355 طائرة إيرباص.

وقالت مصادر في القطاع إن شركة الطيران ربما تكشف بعد إجراء المزيد من المحادثات عن جزء من الصفقة على الأقل غدا الاثنين.

وأضافت المصادر أنها تجري محادثات بشأن ما يصل إلى 600 طائرة إجمالا وأن من المرجح أن تنقسم بين إيرباص وبوينج.

ووصف مصدر في منطقة الشرق الأوسط احتمال تقديم طلبيات تركية بأنه «خطوة جريئة» تزيد من حدة المنافسة في هذا المعرض.

غير أن مصادر أخرى قالت إن من السابق لأوانه التكهن بتقديم طيران الرياض طلبية كبيرة لشراء طائرات ضيقة البدن خلال معرض دبي للطيران.

ورفضت شركة الطيران، التي ألمحت إلى اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة، التعليق.