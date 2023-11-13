شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نقص الإنتاج.. توقعات بقفزة في أسعار الحديد الخام عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن هناك توقعات بمواجهة سوق خام الحديد عالميا عجزا لبقية العام 2023 بسبب انخفاض المخزونات وتراجع الإنتاج وهو ما يهدد بحدوث قفزة في الأسعار، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وذكر بنك جولدمان ساكس في تقرير له: "بدلا من تحقيق الأسواق فائضا في إنتاج الخام هذا العام، فإن سوق الحديد مهيأة الآن لحدوث عجز واضح". وأشار المحللون إلى أن حجم الإنفاق المالي الأخير في بكين يمكن أن يكون علامة إيجابية على معنويات النمو المحلي، والتي غالبًا ما ترتبط بصناعة البناء الأكثر صحة وبالتالي ارتفاع الطلب على خام الحديد. ويستخدم المعدن في المقام الأول لصنع الفولاذ، وهو مادة مهمة في مشاريع البناء والهندسة.

تأثير الدعم الصيني على السوق

في أواخر أكتوبر، قالت الحكومة المركزية الصينية إنها ستصدر سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) لدعم الجهود المبذولة لإعادة بناء المناطق المنكوبة وزيادة قدرات الإغاثة في البلاد ما بعد الكوارث.

حذر من التفاؤل المفرط

ومع ذلك، يظل بنك جولدمان حذرًا في توقع الكثير من التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على الصلب من قطاع العقارات المأزوم في الصين، حيث كانت أزمة العقارات في الصين واحدة من أكبر الأسباب التي أدت بالسلب على معدلات النمو، ووقت ما كان القطاع نشاط أدى ذلك إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام. وتشمل الدوافع الأخرى للعجز انخفاض العرض من منتجي خام الحديد الرئيسيين الآخريين في أستراليا والبرازيل.

نقص الإمدادات العالمية

وتقلصت إمدادات خام الحديد العالمية في عام 2023 من 1.557 مليار طن إلى 1.536 مليار طن حسب تقديرات جولدمان ساكس. وقال التقرير:"يعكس هذا التعديل النزولي ضعف الأداء في كل من جوانب العرض الأسترالي والبرازيلي خلال الربع الثالث من العام الجاري".

وأضاف التقرير: "بالنسبة للبرازيل أرجع محللو الأسهم هذا الأداء الضعيف إلى فشل في عمليات النقل عبر خط S11D الخاص بشركة فالي وانخفاض الإنتاج في المنطقة الجنوبية".

أكبر منجم لخام الحديد في العالم

تمتلك شركة "فالي" أكبر منجم لخام الحديد في العالم بمجمع سيرا نورتي للتعدين. وقبل بضعة أسابيع فقط، أعلنت شركة التعدين البرازيلية العملاقة عن انخفاض بنسبة 4٪ تقريبًا على أساس سنوي في إنتاجها من خام الحديد في الربع الثالث بسبب فشل نظام الحزام الناقل. بالإضافة إلى ذلك، قدر جولدمان أن انخفاض مخزون خام الحديد في الصين التي تعد ثالث أكبر منتج للحديد في العالم من شأنه أيضًا أن يساهم في هذا النقص.

مخاطر متنامية على سوق الحديد

ورأى محللون أنه مع انخفاض مخزونات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر انقطاع الإمدادات فإن المخاطر تميل نحو الاتجاه الصعودي على المدى القريب خلال الأشهر المقبلة. ويعد النقص المتوقع بمثابة انعكاس لتوقعات جولدمان السابقة لتحقيق فائض، حيث رفع محللو البنك الاستثماري توقعاتهم لسعر خام الحديد بما يزيد عن 20%.

توقعات أسعار الحديد الخام

ويتوقع بنك جولدمان أن يرتفع متوسط الأسعار للعام بأكمله لخام الحديد بنسبة 62% ومن حدود 101 دولار للطن إلى 117 دولارًا في عام 2023. أما بالنسبة لعام 2024، يتوقع المحللون قفزة بنسبة 22% عن توقعاتهم السابقة البالغة 90 دولارًا للطن إلى 110 دولارات للطن.