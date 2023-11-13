شكرا لقرائتكم خبر عن أماك توقع خطاب نوايا مع «إيسان» و«آرميكو - فجيرة» لتأسيس شركة مساهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) خطاب نوايا مع كل من شركة( إيسان) وشركة (آرميكو - فجيرة)، لتأسيس شركة مساهمة مغلقة برأس مال أولى قدره مليون ريال، قابل للزيادة مستقبلا.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن شركة إيسان إيزاجبشا للصناعة و المواد الخام يشار إليها في هذه المذكرة بـ ايسان ESAN، والشركة العربية للتعدين الفجيرة يشار إليها في هذه المذكرة بـ (آرميكو-فجيرة).

الاستثمار في المعادن الصناعية

وتهدف الشركة، المساهمة المزمع تأسيسها إلى الاستثمار في المعادن الصناعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الكوارتز، الفلسبار، رمال السيليكا والمعادن الطينية بمختلف أنواعها.

وفي إطار اتفاقية تأسيس الشركة الجديدة، ستكون نسبة التملك لكل طرف 45% لشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، و45% لشركة إيسان (ESAN)، و10% للشركة العربية للتعدين - الفجيرة (آرميكو-فجيرة).

تنويع الأنشطة التعدينية

وقالت الشركة: إن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشركة هو لتنويع الأنشطة التعدينية والصناعات ذات العلاقة لشركة المصانع الكبرى للتعدين وخصوصاً في مجال المعادن والصخور الصناعية في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع شركة إيسان ذات الخبرة المتنوعة في هذا المجال، بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين - الفجيرة التي تتمتع بخبرات متميّزة في مجال الاستثمارات التعدينية والصناعيّة ذات العلاقة.

ومن ضمن الأهداف الأخرى لإنشاء هذه الشركة هو إتاحة الفرصة لشركة المصانع الكبرى للتعدين لتركيز أنشطتها الرئيسية على دراسة وتطوير وتنفيذ مشاريع استغلال معادن الأساس مثل النحاس والزنك والنيكل والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضّة في المملكة العربية السعودية.

ويسري مفعول خطاب النويا هذا لحين الإنتهاء من صياغة شروط يتفق عليها الأطراف؛ أو بلوغ تاريخ 12 نوفمبر 2024 م دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بحسب أيهم أقرب.

ولا يترتب على خطاب النوايا أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الأخر، وإن ما ينتج عنها من اتفاقات سيتم صياغته لاحقاً بإتفاقيات وعقود تفصيلية

الجدير بالذكر أن شركة ايسان "ESAN" ومقرّها مدينة اسطنبول لها عدّة فروع في الصين وإيطاليا وأوكرانيا، وهي شركة متخصصة في استغلال وإنتاج المعادن الصناعيّة والصناعات التحويلية المرتبطة بها، كما تختص بإنتاج وتصدير المواد المعدنية الصناعية بما في ذلك الفلسبار والكوارتز والطين الكروي والكاولين والخامات المعدنية مثل الرصاص والزنك والنحاس إلى الأسواق الدولية.

بالإضاقة إلى أن الشركة العربية للتعدين - الفجيرة ومقرّها الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة،وهي مملوكة بالكامل للشركة العربية للتعدين (شركة عربية مشتركة) متخصصة في مجال الاستثمارات التعدينية والصناعيّة بالإضافة إلى دراسة وتطوير وتنفيذ عدد من المشاريع التعدينية الاستخراجية والصناعية وعلى رأسها مشروع إنتاج ألياف وقضبان البازلت في إمارة الفجيرة.