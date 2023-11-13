شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن مصر ستطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام اليوم الاثنين، على أن تجري تسوية العطاء غدًا الثلاثاء.

وفي شهر أكتوبر الماضي، خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي ودفعت المزيد من مواطنيها للبحث عن طرق محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلاد.

وقالت ستاندرد اند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.