شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «منزل الورق» توافق على تعديل 4 مواد من نظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة منزل الورق لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأحد 28 ربيع ثان 1445هـ الموافق 12 نوفمبر 2023م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايع, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة، والموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.