شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه ليغلق مستقرا في ظل موجة جني أرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلى المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين عن مكاسبه خلال الجلسة ليغلق دون تغير يذكر مع عكوف المستثمرين على البيع لجني الأرباح مع وصول المؤشر لقرب مستوى 33 ألف نقطة، بينما هبط سهم شركة شيسيدو لمستحضرات التجميل بقوة بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح السنوية.

ولم يسجل نيكي سوى نسبة ارتفاع طفيفة عند الإغلاق بلغت 0.05 % عند 32585.11 نقطة بعد أن حقق ارتفاعا وصل إلى 1 % في وقت سابق من الجلسة، مقتفيا أثر أداء قوي عند الإغلاق في وول ستريت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2336.62 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان بعد أن سجل المؤشر ناسداك المجمع في الولايات المتحدة المدرجة عليه شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ 26 مايو.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.74 % وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.53 %.

لكن سهم شيسيدو هوى 14.33 % ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة تصنيع مستحضرات التجميل توقعاتها للأرباح السنوية.

كما تخلى سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو عن مكاسب مبكرة ليغلق على انخفاض نسبته 0.25 %.