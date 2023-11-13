محافظ الأحساء يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في المحافظة اليوم، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة الشيخ عبدالمنعم بن سالم البخيت.

وهنأ سموّه، الشيخ البخيت بمناسبة تعيينه رئيسًا لمحكمة الأحوال الشخصية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، منوهًا بما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة.

واستمع سموّه إلى شرح عن دور المحكمة التي تنظر القضايا المتعلقة بالأسرة على مستوى الفرد والمجتمع، مثمنًا سموّه الجهود التي تبذلها محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة الأحساء لخدمة المواطنين والمقيمين.

من جانبه نوه البخيت بما تقدمه القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة من توجيهات لتحقيق العدالة وإنجازها، منوهًا باهتمام سمو محافظ الأحساء وتوجيهاته السديدة.