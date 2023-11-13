الهئية الملكية بينبع تستقبل وفداً من اتحاد الغرف التجارية الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت الهيئة الملكية بينبع اليوم، وفداً من اتحاد الغرف التجارية الصينية ECCAC وشركة CICA الذراع الاستثماري التابع لاتحاد الغرف التجارية الصينية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مقومات الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع والبنية التحتية المتميزة للمدينة والحوافز والتسهيلات الممنوحة لصناعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى تجوّل الوفد على المنطقة الصناعية وعدد من المرافق في مدينة ينبع الصناعية.