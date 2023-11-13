انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها 871ر4 مليارات دينار كويتي (نحو 8ر15 مليار دولار أمريكي).