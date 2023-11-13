شكرا لقرائتكم خبر عن 7.3 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنـوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2022" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل (السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمـالى قيمـة الصادرات لـــدول حوض النيـل 1.7 مليـار دولار عـام 2022 مقـابــل 1.6 مليــار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 7.3٪، وبلـغ إجمـالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.4 مليـار دولار عــام 2022 مقابــل 0.7 مليــار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.

وجـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عـــام 2022 مقابـــل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 12.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان اسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها ، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابـل 110.9مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%، وجاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبـغ فـى المرتبـة الأولـى للـواردات بمـا قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابــل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبـه زيادة قـدرها 11.5٪.