شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان ورئيس هيئة الطاقة الذرية يفتتحان المؤتمر الدولى للمرأة بالمجال النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتورة دومينيك ميولو رئيسة المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي والدكتورة سهير قراعة الاستاذ بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والمنظم الوطني للمؤتمر ورئيس المنظمة العالمية للمراة في المجال النووي بأفريقيا المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي تحت شعار" المرأة في خدمة التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية" والذي يعقد في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023.

وينظم المؤتمر المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية ويشارك فيه حوالي 150 مشارك يمثلون جميع أفرع المنظمة من دول العالم، ويعد هذا المؤتمر علامة فارقة للمنظمة لأنه يأتي بعد إنشاء المنظمة واحتفالها بمرور ثلاثة عقود والتي أنشأت عام 1992، كما أنه يمثل حدثاً مرموقاً على المستوى العالمي يجمع فيه الخبراء والباحثين والعلماء في مجالات الطاقة النووية وتطبيقات الإشعاع والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة تدعم أنشطة المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي وتدعم التعاون الدولي في هذا المجال.

وقالت دومينيك ميولو رئيسة المنظمة الدولية للمرأة في المجال النووي عن سعادتها بعقد المؤتمر في دورته الثلاثين والاحتفال بمرور ثلاثون عاماً على إنشاء المنظمة بأسوان مدينة السلام والحضارة كما أضافت أن المؤتمر يشمل مناقشة موضوعات هامة وخاصة تأثير التغيرات المناخية وكيفية استخدام التقنيات النووية لتقليل مخاطرها، وكذلك أحدث العلوم والتطبيقات في مجالات استخدامات تكنولوجيا الإشعاع في الطب، الزراعة، الصناعة وغيرها، وقد شكرت في كلمتها الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الطاقة الذرية المصرية الجهة المنظمة للمؤتمر ومحافظة أسوان لاستضافتها لفاعليات المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة سهير قراعة المنظم الوطني للمؤتمر بأن مؤتمر هذا العام يركز على عدة محاور رئيسية وتشمل التغيرات المناخية، تكافؤ الفرص، الأجيال الجديدة في المجال النووي، وسيقوم ممثلي القارات والمناطق بعرض الموقف الحالي والأنشطة بكل قارة، كما سيتضمن المؤتمر جلسات علمية عن الطرق للوصول إلى تقليل الكربون، المرأة في المجال النووي، التنمية المستدامة والعلوم النووية، التعاون الفني والعلمي في مجالات التطبيقات النووية، الحاجة إلى التكامل في المجال النووي، التطورات الحديثة في مجالات الأمن والأمان النووي والضمانات النووية.

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي هي منظمة أهلية نشأت بفيينا في 27 نوفمبر 1992 من 15 دولة والأن يشارك بها أكثر من 35 ألف عضو من 145 دولة يمثلون جميع قارات العالم . وتلتزم المنظمة بتعزيز التطوير في مجالات استخدامات الطاقة النووية وكذلك استخدامات الاشعاع في شتى المجالات وإبراز فوائد التكنولوجيا والتطبيقات النووية، خاصة كجزء من حل أزمة تغير المناخ وكعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أضاف بأن عقد هذا المؤتمر الدولي في ظل الظروف الحالية بمدينة أسوان يؤكد على أهمية ودور هيئة الطاقة الذرية في التعاون الدولي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كما يؤكد على دور مصر المحوري وتمتعها بالسلام ويعطي رسالة طمأنينة للعالم أجمع.