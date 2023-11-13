سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 13-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ومازال سعر الدولار في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك البركة على استقراره عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.