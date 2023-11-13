شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد تشارترد": السيارات الكهربائية.. النقطة الوحيدة المضيئة في اقتصاد الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر بيل وينترز المسئول والخبير في بنك ستاندرد تشارترد إن قصة الانتعاش الاقتصادي في الصين مخيبة للآمال إلى حد كبير، لكن القوة الاقتصادية تشهد نموا ممتازا في قطاع واحد بعينه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك على هامش قمة استثمار القادة الماليين العالميين : ”السيارات الكهربائية وكل شيء يتعلق بالاستدامة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. في هذه المجالات، تزدهر الصين تمامًا”.

انتعاش صعب

وأضاف أنه في حين أن انتعاش الصين لا يزال ”صعبا بعض الشيء”، فإن البلاد تعمل أيضا على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وتابع وينترز: ”ما يجري هو تخفيف الضغط تدريجياً على قطاعات الاقتصاد القديم والتسارع في قطاعات الاقتصاد الجديد”.

أكبر سوق السيارات الكهربائية

تفتخر الصين بأنها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم حيث تم بيع 5.9 مليون وحدة في عام 2022 لتستحوذ على 59% من السيارات الكهربائية المباعة عالميًا، وفقًا لبحث أجرته شركة "كاناليس".

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" أن العلامات التجارية المحلية تشكل 81% من سوق السيارات الكهربائية ومن بين أفضل اللاعبين “بي واي دي" و "شيري" و "شانجان".

معاناة سوق العقارات

وعلى العكس من ذلك، عانت سوق العقارات من تراجع ثقة المستهلك، مع استمرار غرق شركتي العقارات العملاقتين "إيفرجراند" و"كانتري جاردن" في مشاكل الديون.

وقال وينترز إن بنك ستاندرد تشارترد قام بتقليص توقعاته لقطاع العقارات المضطرب في الصين.

لكن ذكر إنه ليس من الحكمة أن يصل السوق إلى القاع وهو لم يصل بعد إلى ذلك حتى الآن، إلا أن الأسواق ”دخلت النصف الثاني من عملية تخفيف الضغط العقاري”.

الصين ما بعد كوفيد

يتباطأ انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد منذ أبريل . ومما يزيد من إعاقة التعافي هو الركود العقاري الذي تسارع خلال الصيف ، على الرغم من قيام العديد من المدن الكبرى بتخفيف القيود المفروضة على شراء الشقق. مع ذلك، تظل الصين سوقًا مهمًا للبنك. وتشمل الدول الأخرى الهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج.

وتابع وينترز: ”هونج كونج سوق أساسية بالنسبة لنا. نحن هنا منذ ما يقرب من 170 عامًا. إنها أكبر سوق منفردة لدينا”. وقال إن الأعمال الخارجية لبنك ستاندرد تشارترد، ومركزها هونج كونج، تنمو بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% سنويًا، ″لذا فهي قصة نمو ضخمة بالنسبة لنا”.