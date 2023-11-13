شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد بفوائد الرهن العقاري في أمريكا مع ارتفاع إجمالي الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت معدلات الرهن العقاري الأمريكي أكبر انخفاض في أسبوع واحد خلال أكثر من عام، مما تسبب في أول زيادة في الطلب على الرهن العقاري خلال شهر واحد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وارتفع إجمالي حجم الطلب على الرهن العقاري بنسبة 2.5٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق وفقًا لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

تراجع معدل الفائدة على الرهن

انخفض متوسط سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا مع أرصدة القروض المطابقة (726.200 دولار أو أقل) إلى 7.61% من 7.86%، مع انخفاض النقاط إلى 0.69 من 0.73 (بما في ذلك رسوم الإنشاء) للقروض ذات الفائدة المنخفضة بنسبة 20%.

أسباب انخفاض الرهن العقاري

وقال جويل كان نائب رئيس شركة "إم بي إيه" ونائب كبير الاقتصاديين: ”تأثر الانخفاض في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مدفوعًا بما جرى من إصدار لوزارة الخزانة الأمريكية ونبرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر والبيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل”. خلال ذلك، ارتفعت طلبات إعادة تمويل القروض المنزلية بنسبة 2٪ خلال الأسبوع وكانت أقل بنسبة 7٪ عن نفس الأسبوع قبل عام. وصارت معدلات الرهن العقاري قريبة جدًا مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، لذلك ليس هناك الكثير من الحوافز لإعادة التمويل.

وقام معظم أصحاب المنازل بإعادة التمويل قبل عامين عندما كانت أسعار الفائدة تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية. ويقول مراقبون أن الغالبية العظمى من أصحاب المنازل الحاليين لديهم قروض عقارية بمعدلات أقل من 4٪.

انخفاض المعروض

ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 3٪ خلال الأسبوع ولكنها كانت أقل بنسبة 20٪ عن نفس الأسبوع من العام الماضي.

ولا يزال الانخفاض في أسعار الفائدة غير كاف لتعويض أسعار المساكن المرتفعة، والتي لا تزال ترتفع بسبب الانخفاض الشديد في المعروض من المنازل المعروضة للبيع.

بدأت معدلات الرهن العقاري الأسبوع بارتفاع طفيف، ولكن هذا الأسبوع يحمل عددًا أقل من الأحداث الاقتصادية أو التقارير التي من شأنها التأثير على الأسعار.

كان الجمع بين توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وتقرير التوظيف الشهري الأقل من المتوقع هو العاصفة المثالية للتحرك بخفض أسعار الفائدة.

تحركات البنوك المركزية

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في محاولة لكبح التضخم الجامح.

أبقى الثلاثة أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاتهم الأخيرة، وتشير أسعار السوق إلى كميات متفاوتة من التخفيضات بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من النغمات الحذرة لصانعي السياسات.

وأوقفت البنوك المركزية الكبرى في العالم دورات رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في الأسابيع الأخيرة، ومع وجود بيانات تشير إلى تراجع الاقتصادات بينما تحول الأسواق انتباهها إلى الجولة الأولى من التخفيضات.

الاحتياطي الفيدرالي

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪ للاجتماع الثاني على التوالي بعد إنهاء سلسلة من 11 ارتفاعًا في سبتمبر.

على الرغم من حرص رئيس مجلس الإدارة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التأكيد مرة أخرى على أن عمل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم لم ينته بعد، إلا أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.7% في سبتمبر بانخفاض عن ذروة حقبة الوباء البالغة 9.1% في عام يونيو 2022.

ومع ذلك، على الرغم من رفض باول إغلاق الباب أمام المزيد من الارتفاعات من أجل إنهاء المهمة فيما يتعلق بالتضخم، فسرت الأسواق لهجة البنك المركزي على أنها متشائمة.

100 نقطة أساس

يقوم السوق الآن بتسعير أول تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 1 مايو 2024، وفقًا لأداة التحوط والمراقبة لشركة "فيد واتش" التابعة لمجموعة "سي إم إيه جروب" في ظل توقع بتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

تأثير سوق الإسكان

ذكر المحلل جوليان إيمانويل إن التخفيض الأول لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحدث قبل منتصف العام المقبل واعتبر محللون إن التأثيرات المتأخرة لسوق الإسكان ستعزز الاتجاه الانكماشي خلال الأشهر القليلة المقبلة.