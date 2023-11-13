شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “طيران الرياض” يكشف عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف “طيران الرياض”، خلال مشاركته للمرة الأولى بمعرض دبي للطيران 2023، عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، وذلك ليظهر بحضور فريد لفئتين من التصميم الخارجي للطائرات، استعداداً لانطلاق أولى رحلاته التجارية في العام 2025، ليمهد بذلك لعهد جديد يلعب فيه الناقل الجوي دوراً فاعلاً في رسم معالم جديدة لقطاع النقل الجوي حول العالم.

وستواصل الهوية البصرية لطيران الرياض، إبراز تصميم الطائرة بعناصره المرئية التي ترتبط وثيقاً بتاريخ وإرث المملكة، مع تصميم متميز يتضمن خطوطاً بارزةً مستوحاة من نمط الخيام الملتوية في الصحراء وجمالية انحناء الخط العربي، كما يتميز المظهر الخارجي الجديد للطائرة، بتصميم مميز لنوافذ قمرة القيادة، الذي يتناغم فيه لون الخزامى بروعته مع ألوان بدن الطائرة، ليجسد التصميم الجديد لرؤية المملكة للمستقبل.

وسعياً منه لتجسيد رؤيته التي تتمحور حول إرساء معايير جديدة لقطاع الطيران، كشف الناقل الوطني الجديد خلال مشاركته بمعرض باريس الجوي في يونيو الماضي، عن تصميم الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، وأعلن انضمامه إلى منظومة الطيران العالمية بحصوله على الرمز RX من جانب الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إضافة إلى أنه أبرم اتفاقية لشراء 90 محركاً من طراز GEnx لتشغيل أسطول طائراته ذات البدن العريض بعد إجراءه طلبية لشراء 72 طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في مارس الماضي.

وسيتزين أسطول طائرات الناقل الجوي الجديد بتصميم الهوية البصرية والفئة الثانية من التصميم الخارجي فائق التطور، بألوان الخزامى البديعة واللون النيلي وتصاميم الخطوط البارزة بالقرب من الجزء الخلفي لبدن الطائرة، فضلاً عن كتابة “طيران الرياض” باللغتين العربية والإنجليزية، فيما سيُبرِز بدن الطائرة وذيلها ومحركاتها، شعار العلامة التجارية لطيران الرياض.

وتعكس الهوية البصرية الثانية لطيران الرياض، طموحات المملكة ورؤيتها للمستقبل بالألوان القزحية وخطوط الكتابة البارزة التي تغلب على تصميمها العصري المبتكر، ليسهل تمييز طائراتها خلال توقفها أو تحليقها جواً.

ويستعد الناقل الجوي الجديد لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، والإسهام بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 20 مليار دولار، والإسهام في توفير أكثر من 200,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس،: “إن الكشف عن الهوية البصرية والفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائرات الناقل الجوي، يأتي تجسيداً لطموحات طيران الرياض لاعتلاء مكانة رائدة بين خطوط الطيران العالمية، وبحكم كوننا أكبر شركة طيران تجارية ناشئة على مدار العقود الماضية، فإننا سعداء بالكشف عن الفئة الثانية من التصاميم الخارجية لأسطول طائراتنا التي ستحلق بأجنحتها في العام 2025، لنكون أول ناقل دولي يمتلك فئتين للتصميم الخارجي لأسطول طائراته”.

وأضاف: “حققنا منذ الإعلان عن إطلاق طيران الرياض في مارس الماضي العديد من المحطات البارزة، وذلك لتركيزنا البالغ على أدق التفاصيل وإستراتيجيتنا الرقمية والتزامنا الراسخ بأفضل الممارسات المستدامة في قطاع الطيران، حيث كشفنا عن هويتنا البصرية الأولى التي أبهرت العالم، وأجرينا طلبية كبيرة لأسطول طائرات عريضة البدن، وأبرمنا العديد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية المهمة في رحلتنا نحو تصدر قطاع الطيران، فيما يمثل إعلاننا عن الفئة الثانية للتصميم الخارجي لأسطول الطائرات محطة جديدة في رحلة إنجازاتنا الكبيرة الذي نستهدف فيها رسم معالم جديدة لمستقبل قطاع السفر والنقل الجوي”.

هذا ويستضيف طيران الرياض بجناحه الذي يمتد على مساحة 350 متراً مربعاً في معرض دبي للطيران، جمعاً من الضيوف والشركاء والمعنيين بقطاع الطيران، إلى جانب عددٍ من كبار الشخصيات، إذ ستُبرز التجارب الرقمية الفريدة للناقل الجوي طموح طيران الرياض ورؤيتها وخططها المستقبلية في وقتٍ تستعد فيه لتمهيد الطريق نحو عهدٍ جديد في

قطاع السفر والنقل الجوي، بما يسهم في تسليط الضوء على معالم المملكة وثقافتها الأصيلة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسفر والخدمات اللوجستية.

وستتضمن مشاركة طيران الرياض بفعاليات معرض دبي للطيران الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الناقل الوطني الجديد مع شركة إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة “لوسيد موتورز” والتي تعد أول شراكة إستراتيجية مبتكرة بين مصنّع السيارات الكهربائية الفاخرة وطيران الرياض، حيث تتلاقى فيها الرؤى نحو مستقبل أكثر استدامةً في مجال النقل، لاستكشاف آفاق التعاون في الجوانب التجارية والتسويقية والتشغيلية التي تستهدف الضيوف والمسافرين.

وستتزين سيارتان من طراز “لوسيد إير Lucid Air” بنفس التصميم الخارجي لطائرات طيران الرياض في الجناح المخصص للناقل الجوي بالمعرض، فيما ستقوم 3 سيارات أخرى من ذات الطراز بنقل الزوار من وإلى مقر انعقاد معرض دبي للطيران. وتعد “لوسيد إير” الكهربائية الفاخرة، الأسرع شحناً والأطول من حيث المدى الذي تقطعه في الشحنة

الواحدة، فضلاً عن كونها السيارة الكهربائية الفاخرة الأقوى من نوعها في العالم.

ومن جانب آخر، سيقدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني العريق تجربة كرة قدم فريدة من نوعها كجزء من شراكته التي أبرمها مع طيران الرياض في وقت سابق من هذا العام والممتدة لعدة سنوات. كما ستستعرض الشركة السعودية للقهوة، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منتجاتها المستدامة من القهوة المُنتجة من جنوبي منطقة جازان التي تعد موطن قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً.

هذا وستنعقد فعاليات معرض دبي للطيران خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري في مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال)، وستحتضن أكثر من 1400 عارض من 48 دولة، إلى جانب أنها ستعرض أكثر من 180 من الطائرات التجارية والخاصة والعسكرية الأكثر تطوراً على مستوى العالم.