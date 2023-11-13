الهيئة العامة للطرق تواصل جولاتها التفتيشية على شبكة الطرق للتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تواصل الهيئة العامة للطرق عبر فرقها الميدانية جولاتها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عددٍ من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.

وقامت الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي 2023 بأكثر من 140 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال، حيث قامت بـ 40 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و60 جولة على مشاريع الطرق، كما اعتمدت 33 خلطة تصميمة لمشاريع الطرق، و60 مادة لإنشاء الطرق.

وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ورفع مستوى الجودة، بالإضافة للتأكد من التقييد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق.