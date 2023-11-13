15 شركة زراعية وطنية و 7 جهات حكومية في معرض شنغهاي الدولي لتجارة المواد الغذائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

شاركت المملكة في معرض شنغهاي العالمي لتجارة المواد الغذائية 2023، المقام حاليا في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 8 – 10 نوفمبر 2023م، بحضور 7 جهات حكومية و 15 شركة وطنية يمثلون قطاع الألبان، والدواجن، والأسماك والروبيان، والتمور.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري، أن “البرنامج الوطني” نضم مشاركة المملكة بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل “هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج صنع في السعودية، المركز الوطني للنخيل والتمور، صندوق التنمية الزراعية، بنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف السعودية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية”.

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم شركات القطاع الخاص في تسويق المنتجات السعودية في الأسواق العالمية ذات الأولوية مثل السوق الصيني، والتواجد في منصة عالمية لعقد صفقات التوريد والتبادل التجاري لتعزيز زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.

وبيّن الشهري أن البرنامج يستهدف من هذه المشاركة، ترويج الفرص الاستثمارية السعودية، ولقاء كبار المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة من الجانب الصيني لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.

يُذكر أن معرض شنغهاي العالمي لتجارة المواد الغذائية يعد من أبرز المعارض التجارية الرائدة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات كما يعتبر منصة مهمة للشركات لدخول السوق العالمية، ويضم أكثر من 3000 عارض، ويزوره قرابة 150 ألف زائر من أكثر من 50 دولة، ويُقام للمرة الـ 25 على التوالي.