ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % مسجلا 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % إلى 1942.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 845.60 دولار، و زاد البلاديوم 0.5 % إلى 967.85 دولار للأوقية.