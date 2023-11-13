الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % مسجلا 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % إلى 1942.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 845.60 دولار، و زاد البلاديوم 0.5 % إلى 967.85 دولار للأوقية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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