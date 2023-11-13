شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مشتريات محلية، مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 23915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 28935 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4772 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7004 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومصر لصناعة الكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجولدن تكس للأصواف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والقاهرة للإسكان والتعمير، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.