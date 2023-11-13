شكرا لقرائتكم خبر عن (بالصور) أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعرض العديد من شركات الطيران والدفاع في العالم، مجموعة واسعة من قدراتها الدفاعية في «معرض دبي للطيران 2023» المُقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 في مطار آل مكتوم الدولي - مطار آل مكتوم الدولي في دبي في 13 نوفمبر 2023

أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023



وفي جولة على مدرج العرض في معرض دبي للطيران، تعرض الطائرة العسكرية Boeing KC-46 Pegasus للتزود بالوقود، وهي طائرة نقل عسكرية استراتيجية، وطائرة النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الألمانية (Luftwaffe) من طراز إيرباص A400M Atlas على المدرج.

أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023



كذلك، تعرض الطائرة الهجومية التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II، والمقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني يوروفايتر تايفون FGR4.

أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023



كما تعرض الطائرة المقاتلة متعددة المهام التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز جنرال دايناميكس إف-16 فايتنج فالكون، والطائرة المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II، والتي تتمتع بمدفع آلي GAU-8 Avenger Gatling.

أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023

أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2023