شكرا لقرائتكم خبر عن موقع «بوكينغ دوت كوم» يكشف عن قائمة أمنيات المسافرين من الإمارات في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تصدّر الطقس البارد والتجارب الجديدة والوقت المخصّص للعناية بالذات، قائمة أمنيات المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2024، بحسب بحثٍ جديد أجرته منصة السفر الرقمية «بوكينغ دوت كوم» Booking.com.

كما كشف تقرير توقّعات السفر 2024 الصادر عن موقع بوكينغ دوت كوم Booking.com أنّ المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينشدون وجهات تُراعي مبادئ الاستدامة وتضمن لهم نوماً هنيئاً وتوفّر مدّخرات مالية وتجارب طعام مميزة خلال رحلات العمل أو الترفيه.

شاركَ ما يناهز 28 ألف مسافر من 33 دولة في البحث الذي شمل دولة الإمارات للمرّة الأولى، حيث سُئل أكثر من 500 مقيمٍ من مختلف الفئات العمرية والجنسيات عن تفضيلاته وخططه المتعلقة بالسفر خلال العام المقبل.

نعم للمناخات الباردة والملاذات المائية

بما أنّ دولة الإمارات تتمتّع بطقسٍ حار على مدار العام وتسجّل درجات الحرارة معدلات مرتفعة جداً خلال فصل الصيف، فلا عجب في أنّ 75% من المسافرين المقيمين في الدولة يفضّلون زيارة وجهات تتمتّع بمناخٍ بارد، مقارنةً بـ56% من جميع المشاركين في الاستطلاع. وسيبحث 81% منهم عن ملاذات مائية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ34% فقط من المسافرين من دولة الإمارات. ويتوقّع موقع بوكينغ دوت كوم أن تلقى الوجهات المائية رواجاً كبيراً في العام الجديد، إذ يزداد عددُ المسافرين الذين يدركون فوائد جلسات اليوغا العائمة والعلاج بالثلج وتستهويهم الفنادق المُقامة تحت الماء.

رحلات عنوانها الاستدامة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2023 «عام الاستدامة» وستستضيف قريباً مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28. لذلك، لا يختلف اثنان على أنّ السفر المسؤول والصديق للبيئة بات يتصدّر اهتمامات المواطنين والمقيمين في الدولة، بحيث يودّ أكثر من 75% من المسافرين من الدولة رؤية مفهوم الاستدامة يتحوّل إلى حقيقة وسيختارون الفنادق التي تتميز بابتكارات مبهرة تنضوي تحت راية الاستدامة، مقارنةً بـ53% من جميع المسافرين الذين شاركوا في الاستطلاع. كما وجد موقع بوكينغ دوت كوم أنّ 81% من المسافرين من دولة الإمارات يودّون رؤية المساحات الخضراء في المناطق المغلقة، بحيث سيختارون أماكن إقامة تضمُّ مساحات خضراء ونباتات.

كما يرغب المسافرون من دولة الإمارات في إقامة صلةٍ مع البيئة والمجتمع في وجهتهم، حيث يودّ أكثر من نصفهم زيارة مواقع نائية تتيح لهم الانغماس في النظام البيئي المحلي. هذا ويحرص 73% منهم على استخدام تطبيقات السفر المستدامة في إطار برامج رحلاتهم، وتندرجُ التصاميم والهندسات والابتكارات المستدامة على قائمة أولوياتهم.

سرّ اليوم السعيد في النوم الهانئ

لا يخفى على أحد أنّ النوم الهانئ خلال الليل شرطٌ لتمضية نهار سعيد. لذلك، يخطط المسافرون من دولة الإمارات للتنعّم بنوم هانئ خلال سفرهم في العام 2024. فقد أكّد حوالي 70% منهم أنّ النوم غير المتقطّع سيكون أحد المحاور الأساسية في رحلاتهم العام المقبل، مقارنةً بـ58% من جميع المشاركين في الاستطلاع. وسيخصّص 75% من المسافرين المقيمين في دولة الإمارات كل رحلاتهم للاعتناء بذاتهم، بحيث سيسافرون لوحدهم بدون شركائهم وأطفالهم، ليستعيدوا نشاطهم ويعزّزوا رفاهيتهم ويحصلوا على ما يكفي من النوم.

لا غنى عن تجارب الطعام

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها المرموقة بصفتها وجهة رائدة عالمياً لأفضل تجارب الطعام، بحيث اندرج مطعمان في دبي على قائمة أفضل المطاعم العالمية لهذا العام وخصّصت علامة ميشلان دليلاً لدبي. ولكن، بيّنت الأبحاث التي أجراها موقع Booking.com أنّ المسافرين ينشدون تجارب طعام جديدة خارج الدولة أيضاً.

فقد أعربَ أكثر من 75% منهم عن رغبتهم في اكتشاف الأطايب والأطباق التقليدية وإبداعات الطهي في البلدان الأجنبية التي يزورونها، في ظلّ زيادة تجارب الطعام التي تعكسُ التاريخ والجغرافيا وتُلقي الضوء على المنتجات المحلية الرائعة. ويودّ أكثر من 85% من المسافرين المقيمين في دولة الإمارات تجربة المأكولات المحلية حيثما ذهبوا، لزيادة دخل المجتمعات المحلية وتعزيز شعورها بالفخر.

بالإضافة إلى ذلك، ينشدُ عشاق الطعام تجارب معزّزة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، حيث يودّ ما يناهز نصفهم تجارب غامرة تجمع ما بين العناصر المادية والرقمية وتتخلّلها أضواء خافتة وروائح عطِرة وأصوات جميلة توقظ الحواس في العام 2024.

حيوية أكبر وسيارة أجمل

يُبيّن البحث الذي أجراه موقع بوكينغ دوت كوم Booking.com أنّ المسافرين يودّون أن يتمتّعوا بالمزيد من الطاقة والحيوية وأن يستمدّوا الإلهام ليحسّنوا ذاتهم خلال رحلاتهم في العام 2024. فقد أكّد أكثر من 83% من المسافرين من دولة الإمارات أنّهم يتمتّعون بطاقةٍ وحيوية أكبر خلال الإجازات ويحاولون الحفاظ عليها في حياتهم اليومية إثر عودتهم إلى ديارهم.

سيبادر أكثر من 70% من المسافرين إلى إعادة التفكير في شخصياتهم واحتضان جوانب جديدة منها والاستفادة من الحرية والفُرص التي توفّرها رحلاتهم. كما أكّد حوالي 60% منهم استعدادهم لاستئجار سيارةٍ أجمل من تلك التي يقودونها في حياتهم اليومية، مقارنةً بـ42% من كافة المشاركين في الاستطلاع.

ماذا عن الأدوات التكنولوجية؟

يُجيد المسافرون من دولة الإمارات التخطيط لعطلاتهم بالاعتماد على التكنولوجيا، حيث يثق ثلثهم تقريباً (60%) في قدرة الذكاء الاصطناعي على التخطيط لكل جانبٍ من جوانب رحلتهم، مقارنةً بأقل من نصف المسافرين (48%) الذين شاركوا في البحث. وصحيح أنّ كل الأجيال التي وُلدت ما بين عامَي 1965 و2015 أكثر استعداداً للاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلا أنّ الجيل الأكبر سناً، أي كلّ مَن وُلد ما بين عامَي 1925 و1964، يلتفت أكثر فأكثر نحو الأدوات التكنولوجية لضمان رحلات سفر مريحة ومرِنة وسهلة، بحسب دراسةٍ أجراها موقع بوكينغ دوت كوم.

رحلات أوفَر وتجارب أروع

يبحث المسافرون في العام 2024 عن إجازات بكلفةٍ مدروسة تتخلّلها تجارب فاخرة، بحسب موقع بوكينغ دوت كوم. ففي دولة الإمارات، يتطلع 70% من المسافرين إلى خفض تكاليف رحلاتهم من خلال اختيار الوجهات التي يكون فيها أسلوب الحياة اليومي أقلّ كلفةً من مكان إقامتهم الأصلي أو الوجهات القريبة نسبياً لتجنّب رسوم الرحلات الطويلة. ومع ذلك، يُبدي المسافرون استعداداً لدفع تكاليف التجارب الفاخرة عند وصولهم إلى وجهتهم، حيث أكّد 62% من المسافرين المقيمين في دولة الإمارات استعدادهم لشراء تذكرة دخول إلى منتجعٍ مصنّف من فئة الخمس نجوم بدلاً من الإقامة فيه.

كما يخطّط المسافرون لخفض تكاليف عطلاتهم من خلال الحجز خارج الموسم الذي تنشط فيه السياحة، حيث ينوي أكثر من نصف المشاركين (56%) في الاستطلاع في دولة الإمارات السفر مع أولادهم خلال فترة الدراسة للقيام بعطلةٍ مدروسة الكلفة في العام 2024، مقارنةً بـ47% من كافة المشاركين في الاستطلاع حول العالم.

داخل الدولة وخارجها: أفضل الوجهات لمطلع العام 2024 من اختيار المسافرين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

كشف موقع بوكينغ دوت كوم أنّ المسافرين المقيمين في دولة الإمارات سيقومون برحلات إلى خارج البلاد وداخلها خلال العام المقبل، حيث رُفع الستار على الوجهات الأكثر طلباً ما بين يناير وأبريل 2024. فقد تصدّرت دبي قائمة حجوزات الفنادق حتى الآن، مما يُشير إلى أنّ المقيمين في مناطق أخرى من البلاد سيتوجهون إلى الإمارة للاستمتاع بمجموعةٍ كبيرة من الفعاليّات الشتوية التي تشمل المباريات الرياضية عالمية المستوى والمعالم السياحية السنوية الشهيرة مثل مهرجان دبي للتسوّق.

في هذا السياق، علّق كارلو أولينيتشاك، نائب الرئيس والمدير العام لموقع بوكينغ دوت كوم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: «يسهل السفر من دولة الإمارات وإليها إذ تتمتّع ببنيةٍ تحتية رائدة عالمياً وبموقعٍ استراتيجي وخطوط سفر استثنائية. ويُسعدنا إدراج هذه الدولة العريقة في تقرير توقعّات السفر للعام 2024 الصادر عن موقع بوكينغ دوت كوم والذي يكشفُ عن معلومات مفيدة حول اتجاهات المسافرين من دولة الإمارات وتفضيلاتهم وخططهم للعام المقبل.

وتؤكّد توقّعاتنا على أنّ السفر هو حافزٌ للاستمتاع برغد الحياة، سواء عبر رحلة إلى وجهة جديدة أم مغامرة تدعم البيئة والمجتمع المحليَين أم عطلة تركّز على الصحة والراحة والرفاهية، والحفاظ على هذه المتعة والحيوية نفسها عند العودة إلى الحياة اليومية في الديار.

يتميّز المسافرون من دولة الإمارات بإلمامهم الواسع بالأدوات التكنولوجية ووعيهم البيئي وحبّهم للمغامرات والتجارب الجديدة، سواء في بلدٍ أجنبي أم في مناطق مختلفة داخل الدولة. ويبدو أنّ الرحلات في العام 2024 ستحقّق كل تطلّعاتهم وأمنياتهم.»