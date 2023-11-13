شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب قاع 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار والأنظار تتجه لـ«التضخم» الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حومت أسعار الذهب الاثنين، قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1942.50 دولار.

هبط الذهب 2.8 في المئة الأسبوع الماضي مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول آمالاً في خفض أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل، من «إيه.بي.سي ريفايناري»: التركيز ينصب نوعاً ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات.

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء.

وارتفع الدولار 0.1 في المئة مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.12 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 845.60 دولار.

وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018. (رويترز)