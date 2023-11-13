شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تغازل صناعة الطيران بصفقتي طلبيات.. 125 طائرة بـ 63 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استهلت دبي اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023 بطلب 125 طائرة جديدة بقيمة 63 مليار دولار، وذلك من خلال طلبيات لـ 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض لطيران الإمارات، فيما فاجأة «فلاي دبي» السوق بصفقة لشراء 30 طائرة 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار ما يسمح بتنويع أسطول «فلاي دبي» وتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وبذلك يصل إجمالي الطلبيات المتراكمة للناقلتين إلى 425 طائرة، حيث يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 295 طائرة، فيما لدى «فلاي دبي» طلبيات متراكمة لأكثر من 130 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس سيتم تسليمها حتى عام 2035.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، وقد التزمت، الإثنين، بشراء طائرات «بوينج 777-9» و«777-8» «787» إضافية بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

طلبية «البوينج»

ووقعت طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات «البوينج 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X. وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات 777X إلى 205 طائرات.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً طلبية لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها، ليصل إجمالي طلبية محركات GE-9X إلى 460 وحدة.

ومن المتوقع أن تنضم أول طائرة 777-9 من الطلبية السابقة إلى أسطول طيران الإمارات في عام 2025. وتعني الطلبيات الإضافية، أن طيران الإمارات ستواصل استلام طائرات 777-9 جديدة وإدخالها الخدمة ضمن أسطولها حتى عام 2035.

ومع الطلبية الجديدة تصبح طيران الإمارات أيضاً الزبون الأول لطائرات الركاب من طراز بوينج 777-8، ومن المتوقع أن تتسلم أولى هذه الطائرات في عام 2030.

وتشكّل طائرة البوينج 777 العمود الفقري لعمليات طيران الإمارات، فهي قادرة على أداء مهام تصل إلى 18 ساعة، ما يتيح للناقلة ربط دبي من دون توقف بمدن في القارات الست. وستحل طائرات البوينج 777-9 و777-8 الجديدة محل طائرات طيران الإمارات 777 التي ستخرج من الخدمة لاحقاً، كما ستخدم خطط النمو المستقبلية للناقلة.

طائرة دريملاينر

ووسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بـ 5 طلبيات، ليصل إلإجمالي إلى 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات «الإيرباص A380» والبوينج 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيسي في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

«فلاي دبي»

من جانها، أعلنت «فلاي دبي» وشركة «بوينغ» الأمريكية عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ» 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40.3 مليار درهم) في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

ويمكن لطائرة بوينغ 9-787 أن توفر مقاعد لأكثر من 290 راكبًا ويبلغ مداها 14010 كيلومترا بالإضافة إلى سعة الشحن الإضافية. ومنذ انطلاق رحلاتها التجارية في عام 2011، شغلت طائرات بوينغ 787 ​ أكثر من 380 مسارا جديدا بدون توقف حول العالم.

ويتم تشغيل نصف رحلات 787 دريم لاينر المجدولة ضمن ألوجهات القصيرة والمتوسطة المدى التي تقل عن 5000 كيلومتر (2700 ميل بحري)، مما يدل على تنوعها وكفاءتها عبر جميع قطاعات الشبكة.

وتشغل «فلاي دبي» حالياً أسطولاً واحداً يتألف من 80 طائرة بوينغ 737، ويتضمن: 30 طائرة بوينغ ​ 800-737 من الجيل الجديد، و47 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

ولدى الناقلة حاليا طلبيات متراكمة لأكثر من 130 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس سيتم تسليمها حتى عام 2035. وقد نمت شبكة «فلاي دبي» لتغطي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة تمتد من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.