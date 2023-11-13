شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تواصل الأداء الإيجابي.. و«أمانات» بالحد الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر سوق دبي +0.34% إلى 3982.93 نقطة، حيث استقر سهم إعمار العقارية عند 7.1 درهم، وقفز سهم أمانات بالحد الأقصى إلى 1.17 درهم، فيما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 0.28% إلى 17.6 درهم وسهم اعمار للتطوير 1.6% إلى 6.7 درهم. بالمقابل تراجع دبي الإسلامي 0.9% إلى 5.49 درهم.

وتراجع سوق أبوظبي -0.16% إلى 9536.8 نقطة وارتفع ريسبونس بلس 10.42%، والاتحاد للتأمين 7.09%، وأمريكانا للمطاعم 6.33%، وآرام 6.33%، بينما تراجع الشارقة للإسمنت -3.85%، وبنك الشارقة -2.43%، وجلفار -2.1%، وغذاء -1.9%.

ونجحت الأسهم الإماراتية في تعويض جزء كبير من تراجعاتها خلال الأسبوعين الأخيرين، على وقع النتائج القوية لمعظم الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، لا سيما في القطاعين المصرفي والعقاري، بعد أن امتصت صدمة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت قد أحدثت عمليات بيع نفسية لدى المتعاملين، أسوة بالأسواق العالمية والخليجية.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق، فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوعين الأخيرين بنسبة 3.38% إلى مستوى 8548.88 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي 4.8% إلى مستوى 3969.28 نقطة.