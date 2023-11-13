شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص»: اتفاق مبدئي مع «التركية» لشراء 355 طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم «إيرباص» الاثنين، إن شركة صناعة الطائرات والخطوط الجوية التركية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول «طلبية كبيرة لطائرات تجارية».

وقال المتحدث إنه يجري التصديق على الاتفاق وسيتم الإعلان عنه في «الأيام المقبلة».

كانت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، قد ذكرت في وقت سابق أن الخطوط الجوية التركية أجرت محادثات يوم السبت مع «إيرباص» لمناقشة طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة.

وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية، خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز أيه 350-900 و15 طائرة عريضة البدن من طراز أيه 350-1000 إضافة إلى 250 طائرة ضيقة البدن من طراز أيه321 نيو، وخمس طائرات شحن من طراز أيه 350 إف، وعشر طائرات من طراز أيه 350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل. (رويترز)