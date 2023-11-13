شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات تأجير وشراء 24 طائرة من «بوينغ» لـ«مصر للطيران» و«الأردنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت «مصر للطيران» خلال معرض «دبي للطيران 2023» اتفاقية لتأجير 18 طائرة بوينغ 737-8 من شركة «إير ليس كورب» على أن يتم تسليمها في 2025 و2026.

في السياق نفسه، قال رئيس «مصر للطيران»: إن الناقلة تحتاج إلى 125 طائرة، من أجل تلبية الطلب وتحقيق ربحية من التشغيل.

وفي سياق منفصل، وقعت «الملكية الأردنية» طلبية شراء 4 طائرات «بوينغ» 787-9، وإعادة تأكيد طائرتي 787-9، وتحديث اتصال الأسطول لطائرات 787 خلال «معرض دبي للطيران 2023». (وكالات)