شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| وزير الصناعة لـ"اليوم": استراتيجية واضحة لتمكين قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، لـ "اليوم" أن قطاع التعدين في المملكة يمتلك استراتيجية واضحة تهتم بجميع عناصر تمكين القطاع، ومن أهمها الموارد البشرية والقدرات.

وقال، خلال تدشين برنامج علوم وهندسة التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كأحد البرامج الأكاديمية في الجامعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن البرنامج يهدف إلى توفير الموارد البشرية اللازمة للعمل في القطاع والشركات الكبرى.

نمو قطاع التعدين

وأضاف الخريف، أن البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات، ويحظى بإقبال جيد من الطلاب السعوديين.

وأشار إلى أن إحدى الشركات الكبرى ملتزمة بتوظيف 25 طالبًا من خريجي البرنامج، مؤكدًا أن النمو الحاصل في قطاع التعدين حالياً يعتبر نموًا كبيرًا.

تطوير الكفاءات البشرية

يذكر أن برنامج علوم وهندسة التعدين، يهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية في قطاع التعدين وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

ويستهدف البرنامج عددًا من البرامج التعليمية، مثل: تصميم المناجم، واقتصاديات المعادن، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمناجم المعدنية، ومعالجة الخامات المعدنية، وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى الصحة والسلامة المهنية في تشغيل المناجم وإدارتها.

ويقدم البرنامج درجة البكالوريوس في علوم وهندسة التعدين، ويوفر للخريجين عدداً من المجالات الوظيفية في تصميم المناجم وإدارتها، وتخطيط عمليات التعدين وتصميمها، وتقييم الاحتياطيات التعدينية، وتشغيل المناجم وغيرها في شركات التنقيب والمؤسسات الحكومية والشركات والمكاتب الاستشارية.