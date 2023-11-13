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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2625 جنيها لعيار 21 فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا بحوالي 15 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الجرام 2625 جنيها للجرام وذلك بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1939 دولار مقابل مستويات 1965 دولار.أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2625 جنيها.
عيار 18 يسجل 2250 جنيها.
عيار 24 يسجل 3000 جنيهات.
الجنيه الذهب 21000 جنيها.
أسعار الذهب عالميًا
أسعار الذهب تستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة آخر تأثيرات سياسة الفيدرالي على مستويات التضخم.
المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.
انخفاض مؤشر التضخم بأكثر من المتوقع من شأنه أن يزيد التوقعات بانتهاء التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وهو ما سيدفع الأسواق إلى تسعير جديد في مستقبل الفائدة الأمريكي بغض النظر عن تصريحات أعضاء البنك ورئيسه الأسبوع الماضي.
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