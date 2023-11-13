شكرا لقرائتكم خبر عن 74 سفينة عبرت ميناءى السخنة والأدبية خلال أكتوبر الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت 74 سفينة متنوعة ميناءي السخنة والأدبية التابعين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الجنوبية في شهر أكتوبر الماضي، بحمولات إجمالية بلغت 2.052.923.12 طن وعدد حاويات 73.407 حاوية مكافئة، ما يمثل نشاطًا لافتًا يعكس حركة التطوير الشاملة التي تقوم بها الهيئة لموانئها التابعة كافة.



نشاط السفن فى اكتوبر

ويشير توزيع المنطقة الاقتصادية إلى أن ميناء السخنة استقبل 49 سفينة خلال أكتوبر بحمولات إجمالية 1.565.164.81 طن، منها 31 سفينة بضائع عامة محواة بحمولة 698215 طن، و8 سفن صب جاف بحمولة 333289.51 طن، و10 صب سائل بحمولة 533660.3 طن، وكانت أعداد الحاويات 65309 حاوية مكافئة، وبلغت الزيادة في معدل السفن 16.67% مقارنة بأكتوبر عام 2022 حيث استقبل الميناء حينها 42 سفينة.

واستقبل ميناء الأدبية 25 سفينة، منها 8 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف، و10 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات، وسفينة أخرى، وكانت إجمالي الحمولات 487758.31 طن، مقارنة باستقبال حمولات بإجمالي 359925.81 طن في نفس الشهر من عام 2022 بمعدل زيادة في الحمولات بلغ 35.52%، واستقبل الميناء 8098 حاوية مكافئة، بمعدل زيادة في أعداد الحاويات بلغ 42.97%، مقارنة بـ 5664 حاوية مكافئة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.