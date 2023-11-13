شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يبحثون مع مسئولي مدينة تشونج تشينج الصينية سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد شانج كيو، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ الصينية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بنائب عمدة مدينة تشونغتشينغ الصينية، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر منفتحة على جميع مجالات التعاون البناء، ومشاركة وتبادل الخبرات بين مصر والصين، وذلك في إطار العلاقات القوية والمميزة بين البلدين.

وأكد شانج كيو، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ الصينية، أن زيارته والوفد المرافق له، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، معبراً عن إعجابه بالطفرة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وخاصة بما تم إنجازه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرضت مى عبدالحميد، التجربة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل سواء فى مناطق العمران القائم، أو المدن الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتلاءم مع إمكاناته، مؤكدة أن مشروع سكن كل المصريين يسهم فى تحقيق خطة التوسع العمراني، ويحد من البناء العشوائي والتعدى على الأراضي الزراعية، وقد حظى هذا المشروع بإشادات من الجهات الدولية المختصة.

وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً حول التجربة العمرانية المصرية، وإنشاء المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وكذا رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.

واستعرض شانج كيو، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ الصينية، أوجه التعاون المشترك التى يمكن العمل عليها من الجانبين، ومنها، مجال مراقبة سلامة البنية التحتية، وتقنيات الإمداد بمياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، والحلول التكنولوجية للمدن، والابتكارات الجديدة في مجال البناء، وكذا أهم وأبرز المشروعات بمدينة تشونغتشينغ، والتى تُعد أكبر مركز صناعي وتجاري في منطقة جنوب الصين الغربى، وهمزة وصل لعدد من الطرق البرية أو النهرية على المجرى الأعلى لنهر يانغتسي.