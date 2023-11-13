الاقتصاد

رئيس مصر للطيران: الشركة تشهد إلغاء بعض الرحلات بسبب حرب غزة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، يحيى زكريا، أن الشركة "تشهد إلغاء بعض الرحلات بسبب الحرب في غزة."

وقال زكريا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" و"قناة العربية"، إن الإلغاءات ليست شديدة التأثير.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران: "نحتاج 125 طائرة لتلبية الطلب وتحقيق ربحية من التشغيل".

وفي وقت سابق، صرح زكريا، بأن الشركة تعمل على التوسع في أسطول طائراتها وافتتاح وجهات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر، مع تركيز جميع شركات الطيران على التعافي بعد جائحة .

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أضاف زكريا أن التوسع يأتي وفق دراسة كبيرة أجرتها الشركة بالتعاون مع مستشار دولي وسيكون هناك نتائج قريبة لهذا التوسع.

وأشار زكريا إلى أن مصر للطيران تجاوزت عام 2019 بالنسبة لعدد الركاب، ونقلت 10 ملايين مسافر في السنة المالية 2022-2023 بارتفاع 30% عن 2018-2019 (قبل جائحة كورونا)، مع بيانات أولية بشأن زيادة عدد الركاب في الربع الأول من السنة المالية للشركة والذي يبدأ في 1 يوليو من كل عام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا