رئيس مصر للطيران: الشركة تشهد إلغاء بعض الرحلات بسبب حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، يحيى زكريا، أن الشركة "تشهد إلغاء بعض الرحلات بسبب الحرب في غزة."

وقال زكريا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" و"قناة العربية"، إن الإلغاءات ليست شديدة التأثير.

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران: "نحتاج 125 طائرة لتلبية الطلب وتحقيق ربحية من التشغيل".

وفي وقت سابق، صرح زكريا، بأن الشركة تعمل على التوسع في أسطول طائراتها وافتتاح وجهات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر، مع تركيز جميع شركات الطيران على التعافي بعد جائحة كورونا.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أضاف زكريا أن التوسع يأتي وفق دراسة كبيرة أجرتها الشركة بالتعاون مع مستشار دولي وسيكون هناك نتائج قريبة لهذا التوسع.

وأشار زكريا إلى أن مصر للطيران تجاوزت عام 2019 بالنسبة لعدد الركاب، ونقلت 10 ملايين مسافر في السنة المالية 2022-2023 بارتفاع 30% عن 2018-2019 (قبل جائحة كورونا)، مع بيانات أولية بشأن زيادة عدد الركاب في الربع الأول من السنة المالية للشركة والذي يبدأ في 1 يوليو من كل عام.