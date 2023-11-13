شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الاثنين، أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 430 مبايعة بقيمة 2.24 مليار درهم، منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 1.31 مليار درهم و324 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 930.64 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 142 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، ثم مبايعة بقيمة 59.79 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 329.17 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 426.14 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 21.17 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 143.5 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 31.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 23.5 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 65.88 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 26.8 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 122.59 مليون درهم.

وسجلت الرهون 421.15 مليون درهم، منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 23.47 مليون درهم، و134 رهناً فلل وشقق بقيمة 397.68 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 108 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الجدّاف بقيمة 41.75 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 48 هبة بقيمة 91.5 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 29.2 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 9.81 مليون درهم.