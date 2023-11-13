شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متعاملون أوروبيون الاثنين، إن المشتري الحكومي للحبوب في تونس طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلد.

وتطلب المناقصة الحصول على القمح الصلد على شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن. كما أن الشحن مطلوب في 2023 في فترة تراوح بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني و20 ديسمبر/كانون الأول اعتماداً على المنشأ المختار.

وجاء في إشعار المناقصة أن تمويل الشراء مقدم من بنك التنمية الإفريقي، وهو إحدى الجهات التي تساعد تونس على وضعها الاقتصادي الصعب.

وسيتم قبول العروض المقدمة من الدول الأعضاء في البنك. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن الدول الأعضاء تشمل الدول الرئيسية في غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، لكنها لا تشمل دول منطقة البحر الأسود التي منها روسيا.

(رويترز)