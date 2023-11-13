شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس: أداء الاقتصاد العالمي سيفوق التوقعات في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس المصرفية أن يتفوق أداء الاقتصاد العالمي على التوقعات السابقة في عام 2024، تمامًا كما حدث في عام 2023، وفق ما نشر موقع البنك الأمريكي.

وتستند هذه التوقعات لآراء خبراء الاقتصاد في البنك بحدوث نمو قوي في الدخل (وسط تباطؤ التضخم وسوق العمل)، وتوقعاتهم بأن رفع أسعار الفائدة قد حقق بالفعل أكبر ضربة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ووجهة نظرهم بأن التصنيع سوف يتعافى. وفي الوقت نفسه، سيكون لدى البنوك المركزية مجال لخفض أسعار الفائدة في ضوء القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد.

انتهاء المرحلة الصعبة

حول ذلك، قال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في أبحاث بنك جولدمان ساكس في تقرير " التوقعات الكلية لعام 2024: نهاية المرحلة الصعبة" : "هذا بمثابة بوليصة تأمين مهمة ضد الركود".

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6% العام المقبل على أساس متوسط سنوي مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لشبكة بلومبيرج بنسبة 2.1%.

في الواقع، تعد توقعات جولدمان ساكس لأبحاث نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 أكثر تفاؤلاً لأكبر تسعة اقتصادات في العالم، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2023. والجدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتفوق نمو الولايات المتحدة على أقرانها في الأسواق المتقدمة مرة أخرى.

نمو عالمي أقوى في 2024

كانت أبحاث جولدمان ساكس أيضًا متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي في عام 2023. وقد تُرجم نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي إلى أداء أكثر من قوي في سوق العمل.

ويبلغ معدل البطالة في جميع الاقتصادات محل الدراسة الآن حوالي 0.5 نقطة مئوية أقل من مستواه قبل الجائحة، والأهم من ذلك أن هذا التحسن واضح حتى في بعض الاقتصادات الرئيسية التي شهدت نموًا منخفضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مثل منطقة اليورو.

مكافحة التضخم

قال هاتزيوس: "لا نعتقد أن الميل الأخير من مكافحة التضخم سيكون صعباً. أصبح العرض والطلب على السلع أكثر توازناً، ولا يزال تأثير ذلك على تراجع تضخم السلع الأساسية يتكشف ومن المتوقع أن يستمر خلال معظم عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير".

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر انخفاض التضخم في عام 2024 حيث قد ينخفض التضخم من 3% الآن إلى متوسط يتراوح بين 2 و2.5% في جميع أنحاء مجموعة العشرة (باستثناء اليابان).

ذكر هاتزيوس: "سيكون ذلك متسقًا على نطاق واسع مع أهداف التضخم لمعظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بحلول نهاية عام 2024".

تجنب الركود في عام 2024

خلال العام الماضي، كان خبراء الاقتصاد متفائلين نسبياً بأن الاقتصادات الكبرى قادرة على تجنب الركود. وفي التقرير أعاد الاقتصاديون التأكيد على وجهة نظرهم بأن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة أقل بكثير من التقدير الشائع بنسبة 15٪ فقط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة تسارعًا ملموسًا في نمو الدخل الحقيقي إلى حوالي 2٪ بحلول نهاية عام 2024 مع تلاشي صدمة الغاز في أعقاب التدخل الروسي بأوكرانيا.

علق هاتزيوس بأن رفع أسعار الفائدة والسياسة المالية سيستمران في التأثير على النمو في الاقتصادات المتقدمة، لكن أسوأ ما في هذا التراجع قد حدث بالفعل.

ويظهر البحث أن التأثير الأقصى للتشديد النقدي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (في مقابل مستواه) يحدث بفارق زمني قصير يبلغ نحو ربعين.

أضاف هاتزيوس: "لذلك نتوقع تراجعًا أقل من الظروف المالية الأكثر صرامة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حتى بعد الأخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل". ومن المتوقع أن تتلاشى معظم الرياح المعاكسة هذا العام، ومن المتوقع أن يتعافى قطاع التصنيع نحو مستويات أفضل على المدى الطويل.

تحركات أسعار الفائدة

يُظهر تحليل خبراء الاقتصاد لدورات رفع أسعار الفائدة السابقة أن البنوك المركزية الكبرى من المرجح أن تخفض أسعار الفائدة بمقدار الضعف عندما يكون هناك خطر على النمو بمجرد عودة التضخم إلى معدلات أقل من 3٪ (مقارنة بالوضع الذي يكون فيه التضخم أعلى من 5٪).

مع ذلك، من غير المرجح أن يخفض صناع السياسات في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2024 ما لم يثبت أن النمو الاقتصادي أضعف من المتوقع، وفقًا لأبحاث جولدمان ساكس.

ويستند هذا الرأي جزئيا إلى التوقعات الأساسية لخبراء الاقتصاد، والتي تتوقع أن يظل التضخم أعلى قليلا من الهدف، وأن تظل معدلات البطالة أقل من مستوياتها الطويلة الأجل وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي تقريبا بوتيرة جيدة في عام 2024. وفي الأسواق الناشئة، تعتمد السياسة على أن يتم الإعلان عن تراجع في وقت أقرب.

وتقف اليابان منفصلة عن غيرها لأن ارتفاع معدل التضخم فيها كان مرغوباً إلى حد كبير بعد ثلاثة عقود من ضغوط الأسعار الهزيلة أو الانكماش الصريح.

توقعات الاقتصاد الصيني

وتقف الصين أيضًا منفصلة فيما يتعلق الأمر بالتحفيز، حيث سعت السلطات إلى مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8% في عام 2024 ولكن يقابل ذلك جزئيًا تباطؤ طفيف في قطاع الإسكان وانتعاش متواضع في التجارة العالمية.