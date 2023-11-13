شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات سوقية حادة تهدد مشهد التجارة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت منصة وورلد إيكونوميك فورم الدولية عددا من التقلبات التجارية الدولية خلال شهر نوفمبر من أوروبا إلى آسيا مرورا بأمريكا اللاتينية، والتي عرقلت أداء قطاعات الشحن والتجارة البينية وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بطرق شتى، مثيرة مخاوف المتداولين في السوق. ونبرز أهم هذه المتغيرات كالآتي:

خطوط الشحن الأوروبية

من المقرر أن تفقد صناعة الشحن حالة الإعفاء من قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي في خطوة يمكن أن "تقلب أعمال التجارة العالمية رأسا على عقب، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقد شجع الإعفاء خطوط الشحن على تشكيل تحالفات من خلال السماح لها بوضع حاويات على سفن الشركات بعضها البعض، وهي ممارسة تجارية سهلت تركيز قوة السوق في أيدي قِلة من الناس الأمر الذي ساعد بدوره في تحسين أرباحهم.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه القاعدة لم تعد "مناسبة" وأنه لن يتم تجديدها عندما تنتهي صلاحيتها في أبريل 2024. ومن الجدير بالذكر أن ذلك لن يؤدي منع الإعفاء إلى منع التعاون بين خطوط الشحن تمامًا.

ولكن يمكن أن يكون لها آثار على مجموعة صغيرة من شركات شحن الحاويات التي تهيمن على السوق بفضل التحالفات التي شكلتها حيث ستصبح الاتفاقيات بين خطوط الحاويات العاملة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي خاضعة لأنظمة مكافحة الاحتكار.

قال مفوض المنافسة بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز: "لقد شهد الشحن تغيرات هيكلية كبيرة مثل توحيد شركات النقل والتحالفات العالمية والتكامل الرأسي، مما أدى إلى ظروف سوق جديدة والتي أصبحت واضحة خلال جائحة فيروس كورونا. ولم تعد خطوط الشحن تتكيف مع ظروف السوق الجديدة". ويمكن أن تساعد القواعد الجديدة في فتح قطاع الشحن أمام منافسة أكبر ومنع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن الذي شهدناه خلال الوباء.

خفض عدد السفن العابرة لقناة بنما

سيتم السماح لـ 25 سفينة فقط يوميًا بعبور طريق التجارة العالمي اعتبارًا من أوائل نوفمبر وسوف ينخفض هذا العدد تدريجيًا إلى 18 اعتبارًا من فبراير 2024 مقارنة بمتوسط 36.

بالإضافة إلى ذلك، اضطرت هيئة قناة بنما إلى خفض حد الغاطس (كمية البضائع التي يمكن للسفينة حملها دون أن تعلق) من 50 قدمًا إلى 44 قدمًا.

بالنسبة لسفينة الحاويات، يمثل كل قدم من الغاطس حوالي 300-350 حاوية أقل من البضائع وهذا يقلل من إنتاجية القناة للبضائع ويزيد من تكاليف تشغيل خطوط الشحن.

ومن شأن انخفاض سعة القناة أن يجعل السفن تواجه فترات انتظار أطول. كما يمكن أن يكون للتأخيرات المحتملة لمدة 2-3 أيام للمرور عبر الممر المائي آثار غير مباشرة على بعض أجزاء سلاسل التوريد العالمية.

تغير المناخ والتجارة الدولية

من المحتمل أن يكون لتغير المناخ آثار سلبية عميقة على التجارة الدولية من خلال التأثير على ممرات النقل الرئيسية، حسبما تشير منظمة التجارة العالمية في تقرير التجارة العالمية 2022.

ومع ذلك، فإن ذلك يشير أيضًا إلى أن السياسات التجارية جيدة التصميم ضرورية للمساعدة في إنشاء استراتيجيات قوية للتكيف مع تغير المناخ.

ويمكن أيضًا استخدام وسائل مختلفة للنقل التجاري على نطاق أوسع.

في هذا الإطار، تستثمر المكسيك 2.8 مليار دولار لإحياء خط السكك الحديدية الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان باعتباره طريقًا بديلاً للحاويات إلى قناة بنما.

وتقول الحكومة إن خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 308 كيلومترات يمكن أن يقلل وقت العبور من 10 ساعات عبر القناة إلى 6.5 ساعة.

لكن منتقدين قالوا أن تأسيس البنية التحتية التجارية الداعمة لذلك قد يستغرق سنوات وأن نقل الحاويات من السفينة إلى القطار والعودة مرة أخرى سيضيف المزيد الوقت والتكاليف.

تقييد الصين صادرات الجرافيت

ستقيد الصين صادرات الجرافيت الذي يعد مادة رئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية وذلك بغرض "حماية الأمن القومي"، وفقًا لرويترز. وتعد البلاد أكبر مصدر ومنتج للجرافيت في العالم وسيكون لتحركها لطلب تصاريح للتصدير تأثيرات على طول سلاسل توريد المعادن المهمة.

خطوات أوروبا وبريطانيا

من ناحية أخرى، يدرس الاتحاد الأوروبي تأجيل الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية بين الكتلة وجارتها المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تدخل التعريفة الجمركية بنسبة 10% حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير على المركبات الكهربائية التي تحتوي على أجزاء كبيرة من بطارياتها المصنوعة خارج أوروبا أو المملكة المتحدة.

ومن شأن التأخير المحتمل لمدة عام أن يمنح شركات صناعة السيارات المزيد من الوقت لتبديل موردي البطاريات.

الاستثمار في ماليزيا

تهدف ماليزيا إلى جذب الاستثمار لتنمية قطاعات التكنولوجيا الفائقة بما في ذلك السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز تصنيع لسلاسل التوريد العالمية.

وتهدف الخطة الصناعية الجديدة للبلاد إلى زيادة القدرة التصنيعية المتطورة بنسبة 61% بحلول عام 2023 مقارنة بعام 2022.